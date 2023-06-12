Главы МИДов семи стран ЕС призвали изменить способы принятия решений в блоке

Странам Евросоюза (ЕС) надо принимать решения большинством голосов, как как действующее требование о единогласии «замедляет способность действовать». Об этом заявили главы МИД Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Румынии, Словении и Люксембурга в статье для Politico.

Они пояснили, что предлагают «прагматичный подход, сосредоточенный только на вопросах внешней политики и политики безопасности». «Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС требуют единогласия, что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать. Именно вопреки, а не благодаря этим правилам мы смогли согласовать десять пакетов санкций против России в ответ на ее агрессивную войну»,— сказано в статье.

В числе предложений европейских министров:

более широкое использование опции «конструктивного воздержания» при голосовании (это правило из ст. 31 договора о ЕС, предполагающее, что любая страна блока может воздержаться от принятия решения, что не зачтется в общем голосовании);

попробовать на практике голосование квалифицированным большинством (qualified majority voting, QMV) — в частности, при принятии решений «на основе общих позиций ЕС на международных форумах по правам человека»;

адаптировать способ принятия решений в областях, где не нужно проведение формального голосования, но тем не менее на практике «требуется консенсус», например в случае публичных заявлений от лица всего ЕС;

изучить возможность применения QMV в областях, касающихся общей внешней политики ЕС и его политики безопасности.

«Мы понимаем, что некоторые партнеры из ЕС обеспокоены использованием QMV во внешней политике, и мы серьезно относимся к этим опасениям. Для нас поиск консенсуса останется в основе нашей европейской ДНК, потому что умение видеть мир под разными углами и быть открытым для конструктивного компромисса является преимуществом. Таким образом, мы сделаем все возможное, чтобы учесть озабоченность всех государств—членов ЕС, обеспечить принятие наилучших возможных решений в наших коллективных интересах»,— подчеркивается в статье.

Единогласное решение стран ЕС требуется, в частности, при утверждении пакетов санкций. Сейчас на согласовании находится уже 11-й пакет санкций против России. Ожидается, что его примут в этом месяце, к саммиту ЕС, который пройдет 29–30 июня. Под ограничения попадут более 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим в отношении России.

Лаура Кеффер