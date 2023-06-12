Володин: российские военные успешно отражают контрнаступление Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем России поблагодарил участников военной операции «за мужество, героизм и отвагу». Он оценил их действия по отражению украинского контрнаступления как успешные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО»,— написал господин Володин в Telegram.

Он также назвал Россию «родиной трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей», которые «любят отечество, верят в него» и «делают все для его развития».

9 июня президент Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось. Он утверждает, что 7 и 8 июня велись активные бои, но украинские военные не имели успеха. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но подробности не привел.