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Коммерсантъ FM
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Володин: российские военные успешно отражают контрнаступление Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем России поблагодарил участников военной операции «за мужество, героизм и отвагу». Он оценил их действия по отражению украинского контрнаступления как успешные.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО»,— написал господин Володин в Telegram.

Он также назвал Россию «родиной трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей», которые «любят отечество, верят в него» и «делают все для его развития».

9 июня президент Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось. Он утверждает, что 7 и 8 июня велись активные бои, но украинские военные не имели успеха. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но подробности не привел.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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