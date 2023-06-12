Общественный транспорт изменит схему движения вечером 12 июня в Ижевске

В Ижевске 12 июня в связи с празднованием Дня России и Дня города ряд улиц будут перекрыты, поэтому изменится схема работы и общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, из-за ограничений для движения транспорта по ул. Пушкинской с 18:00 до 22:30 будут перенаправлены на другие улицы автобусы маршрутов №19 и №28.

Автобусы №28 будут курсировать по улицам Холмогорова, Пушкинская, Кирова, Удмуртская при движении в сторону центра, в обратном направлении — по улицам Удмуртская, Майская, Пушкинская, Холмогорова.

Автобусы №19 перенаправят по улицам Пушкинская, Кирова, К. Маркса, Советская, Пушкинская. Схема движения действует в обе стороны.

По данным ИжГЭТ, с 13:00 до 14:00, с 18:00 до 22:30 закрыто движение троллейбусов 1, 4, 7 маршрутов по улице Пушкинской. Движение будет организовано:

1 маршрут: Центр — ул. Удмуртская — Воткинское шоссе — Дом печати;

4 маршрут: Завод «Нефтемаш» — ул. Орджоникидзе — ул. Удмуртская — ул. Дзержинского — Автозавод;

7 маршрут: Центр — ул. Удмуртская — ул. Дзержинского — ул. Труда.

Подробнее о мероприятиях 12 июня в Ижевске и перекрытии улиц.

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