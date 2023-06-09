Центр Ижевска перекроют 12 июня на время празднования Дня города

Ряд центральных улиц в столице Удмуртии перекроют 12 июня на время праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

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В частности, с 8:00 до 22:30 не будет проезда на участке набережной от ул. Милиционной до эспланады, по ул. В. Сивкова вблизи ТЦ «ЦУМ», а также по проезду между Центральным универмагом и гостиницей «Космос», а также между гостиницей «Космос» и Театром оперы и балета.

С 13:00 до 14:00 ограничат проезд по ул. Пушкинская от Холмогорова до Лихвинцева.

Позднее, с 18:00 до 22:30 прекратится движение транспорта по ул. Пушкинская (от Кирова до Советской), по пер. Широкий (от К. Маркса до Коммунаров), по ул. Бородина (от Свободы до Пушкинской), по ул. Лихвинцева (от Пушкинской до Коммунаров).