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Куда сходить на День города в Ижевске

Мастер-класс по росписи автомобилей, концерт Олега Газманова и фестиваль воздушных змеев

В столице Удмуртии отмечать День города начнут 10 июня с мероприятий, посвященных Дню двора, и закончат ярким выступлением Олега Газманова на Центральной площади 12 июня. Для жителей и гостей города будут работать танцевальные и спортивные площадки, а молодежь сможет принять участие в фестивале театров и уличных движений. Для совсем маленьких ижевчан откроют спорт и проведут разнообразные активности. Кроме того, гостей ждут на «Большом хоровом соборе», фестивале электронной музыки IZH-18 и открытии граффити с портретом баскетболиста Андрея Кириленко. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Отмечать день города в столице Удмуртии начнут 10 июня, в субботу, со Дня двора (0+). Горожанам предлагают принять участие в конкурсе. В частности, для этого необходимо оформить территорию и организовать активность, после чего снять видео и выложить ВКонтакте с #Изнасслагается_Ижевск. Победители получат призы 12 июня на Центральной площади.

В воскресенье, 11 июня, в Ижевске отметят День района (0+). С 11:00 жители разных районов смогут принять участие в активностях в сквере Металлургов, в сквере Молодоженов, в Рябиновом сквере, в сквере оружейника Драгунова и на площадке у ТЦ «Радуга». Завершится день праздником «Большой хоровой собор» на ступенях собора Александра Невского в 20:00 (0+). Здесь прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Михаила Глинки и других композиторов.

День города в Ижевске отметят 12 июня на Центральной площади, набережной пруда и других городских площадках (0+). Начнется праздник в 9:00 с возложения цветов к усыпальнице А.Ф. Дерябина. Позднее, в 12:00, на площадке за светомузыкальным фонтанов на Центральной площади пройдет фестиваль для уличных музыкантов «Место для шага вперед», где жители смогут петь любимые песни. В это же время будет работать интерактивная площадка «Игры нашего двора».

На площадке у торгового центра «ЦУМ» в 12:00 откроется фотовыставка «Будущее России — это МЫ». Позднее, в 15:00, здесь состоится танцевальный фестиваль под открытым небом.

На площадке у ДК «Металлург» в 12:00 пройдет выставка кастомизированных автомобилей «Арт-парковка». В это время здесь пройдет мастер-класс по росписи автомобиля «Москвич-412», а в 14:00 — по росписи автомобиля ВАЗ-2105 в технике аэрографии.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

У светомузыкального фонтана фонтана на Центральной площади с 10:00 до 19:00 также будет работать открытая студия радио «Адам» (12+). Весь день в гости к ведущим будут приходить талантливые люди, а также участники конкурсов Centre digital & media и те, кто попал на федеральные каналы.

На главной сцене в 11:00 состоится детских коллективов города «Мы вместе». В 19:00 начнется праздничный концерт, который откроет детский коллектив школы искусств №2 «Выше радуги». Завершит празднование Дня города концерт Олега Газманова. Кроме того, на сцене выступят Бабушки из Бураново, Богдан Анфиногенов, победитель конкурса «Голос Ижевска» Алексей Осипов и победитель конкурса «Голос Удмуртии» иерей Артемий Прозоров, а также автор-исполнитель и финалистка проекта «X FACTOR BELARUS» Анета Капба.

Какие улицы перекроют 12 июня на время празднования Дня города

Какие улицы перекроют 12 июня на время празднования Дня города

Кроме того, на набережной ижевского пруда для жителей и гостей города будет работать проект «Олимпийская набережная». С 12:00 до 16:00 здесь пройдут турниры по самбо, дзюдо и другим видам боевых искусств. В 19:00 начнется марафон «Танцующий город», после чего состоится фестиваль электронной музыки IZH-18.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Гости и жители столицы Удмуртии также смогут отметить праздник и на других площадках. Так, у ротонды за Домом правительства на улице Наговицына в 11:00 начнется праздник для детей «Песочница». В это же время здесь состоится семейные веселые старты «Малыши открывают спорт».

За Домом правительства в 12:00 пройдет фестиваль для школьных и молодежных театров «Ща!», а в 17:00 здесь начнется концерт «На активной волне». Кроме того, для молодых людей в сквере у Вечного огня запланирован фестиваль уличных движений «Голос улиц». Он начнется в 12:00 и продлится до 17:00.

На парковке у дома правительства можно будет принять участие в конкурсе «заМЕЧТАтельно» и порисовать на асфальте. Здесь же пройдет фестиваль воздушных змеев и «Город друзей». Начало в 11:00.

В 14:00 около Центра уличного баскетбола стартует проект «Молодежь. Герои Удмуртии». Здесь состоится открытие граффити с портретом баскетболиста Андрея Кириленко. Там же в 14:00 пройдет баскетбольный матч «Отцы и дети».

Подготовила Софья Лямина

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