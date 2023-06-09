Куда сходить на День города в Ижевске

В столице Удмуртии отмечать День города начнут 10 июня с мероприятий, посвященных Дню двора, и закончат ярким выступлением Олега Газманова на Центральной площади 12 июня. Для жителей и гостей города будут работать танцевальные и спортивные площадки, а молодежь сможет принять участие в фестивале театров и уличных движений. Для совсем маленьких ижевчан откроют спорт и проведут разнообразные активности. Кроме того, гостей ждут на «Большом хоровом соборе», фестивале электронной музыки IZH-18 и открытии граффити с портретом баскетболиста Андрея Кириленко. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

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Отмечать день города в столице Удмуртии начнут 10 июня, в субботу, со Дня двора (0+). Горожанам предлагают принять участие в конкурсе. В частности, для этого необходимо оформить территорию и организовать активность, после чего снять видео и выложить ВКонтакте с #Изнасслагается_Ижевск. Победители получат призы 12 июня на Центральной площади.

В воскресенье, 11 июня, в Ижевске отметят День района (0+). С 11:00 жители разных районов смогут принять участие в активностях в сквере Металлургов, в сквере Молодоженов, в Рябиновом сквере, в сквере оружейника Драгунова и на площадке у ТЦ «Радуга». Завершится день праздником «Большой хоровой собор» на ступенях собора Александра Невского в 20:00 (0+). Здесь прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Михаила Глинки и других композиторов.

День города в Ижевске отметят 12 июня на Центральной площади, набережной пруда и других городских площадках (0+). Начнется праздник в 9:00 с возложения цветов к усыпальнице А.Ф. Дерябина. Позднее, в 12:00, на площадке за светомузыкальным фонтанов на Центральной площади пройдет фестиваль для уличных музыкантов «Место для шага вперед», где жители смогут петь любимые песни. В это же время будет работать интерактивная площадка «Игры нашего двора».

На площадке у торгового центра «ЦУМ» в 12:00 откроется фотовыставка «Будущее России — это МЫ». Позднее, в 15:00, здесь состоится танцевальный фестиваль под открытым небом.

На площадке у ДК «Металлург» в 12:00 пройдет выставка кастомизированных автомобилей «Арт-парковка». В это время здесь пройдет мастер-класс по росписи автомобиля «Москвич-412», а в 14:00 — по росписи автомобиля ВАЗ-2105 в технике аэрографии.

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У светомузыкального фонтана фонтана на Центральной площади с 10:00 до 19:00 также будет работать открытая студия радио «Адам» (12+). Весь день в гости к ведущим будут приходить талантливые люди, а также участники конкурсов Centre digital & media и те, кто попал на федеральные каналы.

На главной сцене в 11:00 состоится детских коллективов города «Мы вместе». В 19:00 начнется праздничный концерт, который откроет детский коллектив школы искусств №2 «Выше радуги». Завершит празднование Дня города концерт Олега Газманова. Кроме того, на сцене выступят Бабушки из Бураново, Богдан Анфиногенов, победитель конкурса «Голос Ижевска» Алексей Осипов и победитель конкурса «Голос Удмуртии» иерей Артемий Прозоров, а также автор-исполнитель и финалистка проекта «X FACTOR BELARUS» Анета Капба.

Кроме того, на набережной ижевского пруда для жителей и гостей города будет работать проект «Олимпийская набережная». С 12:00 до 16:00 здесь пройдут турниры по самбо, дзюдо и другим видам боевых искусств. В 19:00 начнется марафон «Танцующий город», после чего состоится фестиваль электронной музыки IZH-18.

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Гости и жители столицы Удмуртии также смогут отметить праздник и на других площадках. Так, у ротонды за Домом правительства на улице Наговицына в 11:00 начнется праздник для детей «Песочница». В это же время здесь состоится семейные веселые старты «Малыши открывают спорт».

За Домом правительства в 12:00 пройдет фестиваль для школьных и молодежных театров «Ща!», а в 17:00 здесь начнется концерт «На активной волне». Кроме того, для молодых людей в сквере у Вечного огня запланирован фестиваль уличных движений «Голос улиц». Он начнется в 12:00 и продлится до 17:00.

На парковке у дома правительства можно будет принять участие в конкурсе «заМЕЧТАтельно» и порисовать на асфальте. Здесь же пройдет фестиваль воздушных змеев и «Город друзей». Начало в 11:00.

В 14:00 около Центра уличного баскетбола стартует проект «Молодежь. Герои Удмуртии». Здесь состоится открытие граффити с портретом баскетболиста Андрея Кириленко. Там же в 14:00 пройдет баскетбольный матч «Отцы и дети».

Подготовила Софья Лямина