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Глава футбольной федерации: финал Лиги чемпионов принес Турции $200 млн валюты

Прошедший в Стамбуле финал Лиги чемпионов обеспечил Турции приток валюты в $200 млн, заявил глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши. Он высоко оценил организацию матча.

По его словам, проведение такого мероприятия послужило «лакмусовой бумажкой» для оценки кандидатуры Турции как страны—хозяйки чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. «На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде $200 млн валюты»,— сказал господин Бююкэкши газете Sozcu (цитата по «РИА Новости»).

Матч прошел вчера, 11 июня. В финале «Манчестер Сити» обыграл миланский «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов. Единственный гол забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри.

Подробности — в материале «Ъ» «"Манчестер Сити" взял свое».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

«Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

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Матч прошел на стадионе имени Ататюрка в Стамбуле &lt;br>На фото: игрок «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган с кубком в руках

Матч прошел на стадионе имени Ататюрка в Стамбуле
На фото: игрок «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган с кубком в руках

Фото: Reuters / Murad Sezer

Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Браут Хааланд (на переднем плане) и Франческо Ачерби из «Интера»

Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Браут Хааланд (на переднем плане) и Франческо Ачерби из «Интера»

Фото: Reuters / Matthew Childs

Федерико Димарко из «Интера» и Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити» (второй справа)

Федерико Димарко из «Интера» и Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити» (второй справа)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Тренер «Интера» Симоне Индзаги

Тренер «Интера» Симоне Индзаги

Фото: Reuters / Murad Sezer

Финальный матч Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов

Фото: Reuters / Murad Sezer

Один из моментов матча

Один из моментов матча

Фото: Reuters / Umit Bektas

Рубен Диас из «Манчестер Сити» и Лаутаро Мартинес из «Интера»

Рубен Диас из «Манчестер Сити» и Лаутаро Мартинес из «Интера»

Фото: Reuters / Matthew Childs

На 71-й минуте Димарко из «Интера» пробил головой в сторону ворот «горожан», но попал в перекладину

На 71-й минуте Димарко из «Интера» пробил головой в сторону ворот «горожан», но попал в перекладину

Фото: Reuters / Umit Bektas

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре), президент ФИФА Джанни Инфантино (третий слева), владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайянн (третий справа) и президент УЕФА Александр Чеферин (шестой слева) перед матчем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре), президент ФИФА Джанни Инфантино (третий слева), владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайянн (третий справа) и президент УЕФА Александр Чеферин (шестой слева) перед матчем

Фото: Reuters / Matthew Childs

В ходе матча манчестерцы пережили несколько очень неприятных моментов, включая потерю уже в первом тайме одного из лидеров — Кевина де Брейне, но все-таки взяли верх благодаря единственному голу, забитому Родри

В ходе матча манчестерцы пережили несколько очень неприятных моментов, включая потерю уже в первом тайме одного из лидеров — Кевина де Брейне, но все-таки взяли верх благодаря единственному голу, забитому Родри

Фото: Reuters / Matthew Childs

Один из моментов матча

Один из моментов матча

Фото: Reuters / Molly Darlington

Федерико Димарко (в центре) из «Интера» во время матча

Федерико Димарко (в центре) из «Интера» во время матча

Фото: Reuters / Murad Sezer

Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Браут Хааланд (слева) и Данило Д’Амброзио из миланского «Интера»

Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Браут Хааланд (слева) и Данило Д’Амброзио из миланского «Интера»

Фото: Reuters / Matthew Childs

Игроки «Манчестер Сити» после финального свистка судьи

Игроки «Манчестер Сити» после финального свистка судьи

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Натан Аке и Мануэль Аканджи из «Манчестер Сити» после победы

Натан Аке и Мануэль Аканджи из «Манчестер Сити» после победы

Фото: Reuters / Molly Darlington

Игроки «Интера» после поражения

Игроки «Интера» после поражения

Фото: Reuters / Murad Sezer

Рико Льюис (слева) и Фил Фоден из «Манчестер Сити»

Рико Льюис (слева) и Фил Фоден из «Манчестер Сити»

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Тренер «Интера» с одним из игроков команды

Тренер «Интера» с одним из игроков команды

Фото: Reuters / Umit Bektas

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри с трофеем в руках

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри с трофеем в руках

Фото: Manu Fernandez / AP

Эрлинг Браут Хааланд из «Манчестер Сити» с кубком Лиги чемпионов

Эрлинг Браут Хааланд из «Манчестер Сити» с кубком Лиги чемпионов

Фото: Reuters / Matthew Childs

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола целует завоеванный трофей после победы в финальном футбольном матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола целует завоеванный трофей после победы в финальном футбольном матче Лиги чемпионов

Фото: AP / Francisco Seco

Футболисты «Манчестер Сити» Рубен Диас (слева) и Эдерсон празднуют победу в Лиге чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» Рубен Диас (слева) и Эдерсон празднуют победу в Лиге чемпионов

Фото: Reuters / Molly Darlington

Эрлинг Браут Хааланд из «Манчестер Сити» и его девушка Изабель Йохансен с флагом Норвегии на поле после победы команды в Лиге чемпионов

Эрлинг Браут Хааланд из «Манчестер Сити» и его девушка Изабель Йохансен с флагом Норвегии на поле после победы команды в Лиге чемпионов

Фото: Reuters / Umit Bektas

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Матч прошел на стадионе имени Ататюрка в Стамбуле
На фото: игрок «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган с кубком в руках

Фото: Reuters / Murad Sezer

Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Браут Хааланд (на переднем плане) и Франческо Ачерби из «Интера»

Фото: Reuters / Matthew Childs

Федерико Димарко из «Интера» и Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити» (второй справа)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Тренер «Интера» Симоне Индзаги

Фото: Reuters / Murad Sezer

Финальный матч Лиги чемпионов

Фото: Reuters / Murad Sezer

Один из моментов матча

Фото: Reuters / Umit Bektas

Рубен Диас из «Манчестер Сити» и Лаутаро Мартинес из «Интера»

Фото: Reuters / Matthew Childs

На 71-й минуте Димарко из «Интера» пробил головой в сторону ворот «горожан», но попал в перекладину

Фото: Reuters / Umit Bektas

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре), президент ФИФА Джанни Инфантино (третий слева), владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайянн (третий справа) и президент УЕФА Александр Чеферин (шестой слева) перед матчем

Фото: Reuters / Matthew Childs

В ходе матча манчестерцы пережили несколько очень неприятных моментов, включая потерю уже в первом тайме одного из лидеров — Кевина де Брейне, но все-таки взяли верх благодаря единственному голу, забитому Родри

Фото: Reuters / Matthew Childs

Один из моментов матча

Фото: Reuters / Molly Darlington

Федерико Димарко (в центре) из «Интера» во время матча

Фото: Reuters / Murad Sezer

Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Браут Хааланд (слева) и Данило Д’Амброзио из миланского «Интера»

Фото: Reuters / Matthew Childs

Игроки «Манчестер Сити» после финального свистка судьи

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Натан Аке и Мануэль Аканджи из «Манчестер Сити» после победы

Фото: Reuters / Molly Darlington

Игроки «Интера» после поражения

Фото: Reuters / Murad Sezer

Рико Льюис (слева) и Фил Фоден из «Манчестер Сити»

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Тренер «Интера» с одним из игроков команды

Фото: Reuters / Umit Bektas

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри с трофеем в руках

Фото: Manu Fernandez / AP

Эрлинг Браут Хааланд из «Манчестер Сити» с кубком Лиги чемпионов

Фото: Reuters / Matthew Childs

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола целует завоеванный трофей после победы в финальном футбольном матче Лиги чемпионов

Фото: AP / Francisco Seco

Футболисты «Манчестер Сити» Рубен Диас (слева) и Эдерсон празднуют победу в Лиге чемпионов

Фото: Reuters / Molly Darlington

Эрлинг Браут Хааланд из «Манчестер Сити» и его девушка Изабель Йохансен с флагом Норвегии на поле после победы команды в Лиге чемпионов

Фото: Reuters / Umit Bektas

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