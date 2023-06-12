Глава футбольной федерации: финал Лиги чемпионов принес Турции $200 млн валюты

Прошедший в Стамбуле финал Лиги чемпионов обеспечил Турции приток валюты в $200 млн, заявил глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши. Он высоко оценил организацию матча.

По его словам, проведение такого мероприятия послужило «лакмусовой бумажкой» для оценки кандидатуры Турции как страны—хозяйки чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. «На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде $200 млн валюты»,— сказал господин Бююкэкши газете Sozcu (цитата по «РИА Новости»).

Матч прошел вчера, 11 июня. В финале «Манчестер Сити» обыграл миланский «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов. Единственный гол забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри.

Подробности — в материале «Ъ» «"Манчестер Сити" взял свое».

Лаура Кеффер