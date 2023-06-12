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Коммерсантъ FM
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Движение «Европа сейчас!» лидирует на парламентских выборах в Черногории

Проевропейское и просербское движение «Европа сейчас!» побеждает на парламентских выборах в Черногории. По опросу Центра мониторинга и исследований (CEMI), движение получит 25,6%.

Для формирования правительства «Европе сейчас» придется искать партнеров в 81-местном парламенте. «Это великая победа... Мы будем говорить с каждым, кто разделяет наши ценности»,— сказал лидер движения Милойко Спайич (цитата по Reuters).

Второе место занимает коалиция, возглавляемая Демократической партией социалистов бывшего президента Мило Джукановича. Эта группа партий определяла политику Черногории с 1990 по 2020 годы. Коалиция набрала 23,7%. Всего в парламент пройдут девять партий из 15, которые принимали участие в выборах.

О смене власти в Черногории — в материале «Ъ» «Черногорский избранный».

Леонид Уварчев

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