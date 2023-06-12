Кисида заявил, что Япония продолжит оказывать помощь Украине в разминировании и восстановлении

Премьер Японии Фумио Кисида перечислил, в какой сфере Токио продолжит поддержку Киева. По его словам, помощь будет оказываться в разминировании, разборе завалов, восстановлении жизнеобеспечения в энергетике и сельском хозяйстве. Также Япония намерена помогать в «укреплении управления демократическими процессами».

Господин Кисида на слушаниях в парламенте обратил внимание, что Япония уже заявила об оказании помощи Украине и ее соседним странам на $7,6 млрд. «Кроме того, Япония оказывает разностороннюю помощь в самых разных областях, в том числе в предоставлении снаряжения в целях обороны. На днях силами государства и частных компаний мы для ускорения экономического восстановления Украины создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины»,— сказал господин Кисида (цитата по «РИА Новости»).

Япония ранее поставила Украине нелетальную военную помощь, такую как бронежилеты, каски, грузовики, сухие пайки. В Японии будут лечиться раненые украинские военные. В мае Токио пообещал Киеву 100 военных автомобилей и 30 тыс. пайков и в очередной раз расширил антироссийские санкции.

Леонид Уварчев