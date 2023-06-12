Сборная Уругвая впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Молодежная сборная Уругвая обыграла сборную Италии в финале чемпионата мира по футболу. Матч, который проходил в Аргентине, завершился со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лусиано Родригес (86).

Бронзовым призером стала сборная Израиля, которая в матче за третье место обыграла Южную Корею (3:1). Израиль впервые принимал участие в финальной части турнира.

Уругвай впервые в истории победил в молодежном чемпионате мира (проводится среди футболистов не старше 20 лет). Рекордсменом по числу побед в чемпионате является Аргентина, у которой шесть трофеев. В 2019 году победу одержала сборная Украины. В 2021 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Леонид Уварчев