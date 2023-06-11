Минцифры Херсонской области сообщило о восстановлении сотовой связи в трех населенных пунктах

Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщило в Telegram, что в городе Голая Пристань и селах Старая и Новая Збурьевка удалось восстановить сотовую связь, которая была нарушена после наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.

«Несмотря на сложности, связанные с затоплением и перманентными обстрелами, Минцифры Херсонской области вместе со специалистами сотовых операторов “+7 Телеком” и “Мир Телеком” сегодня, 11 июня, восстановили связь в Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке»,— говорится в заявлении министерства.

Минцифры отмечает, что вместе с сотовыми операторами министерство продолжает налаживать связь даже там, где нет стабильного электричества.

Разрушение плотины Каховской ГЭС, а затем и самой гидроэлектростанции произошло 6 июня. Часть региона оказалась затоплена. Украинская сторона обвиняет российских военных в подрыве ГЭС. В Москве считают, что к ЧП привели регулярные обстрелы со стороны ВСУ. Сегодня власти Херсонской области сообщили о снижении уровня воды в регионе на 1,5–1,9 м.

Эрдни Кагалтынов