Патриарх Кирилл присвоил статус соборного храму Благовещения в Тюмени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присвоил статус соборного храму Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени. Об этом сообщили в информационном портале Тюменской области. В память о пребывании в Тюмени патриарх преподнес храму образ Святого князя Даниила Московского.

Предстоятель РПЦ вручил орден Сергия Радонежского II полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву и орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени губернатору Тюменской области Александру Моору.

Напомним, 10 июня патриарх Кирилл освятил тобольский храм Вознесения Господня. Как ранее заявляли «Ъ-Урал» в Тобольской митрополии, целью визита патриарха перед губернаторскими выборами является «знакомство с жизнью православных верующих в Тюменской области» и освящение местных храмов.

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