В Тюменской области перед выборами губернатора ожидают визит патриарха Кирилла

В Тюменской области по приглашению губернатора Александра Моора летом с визитом ожидают патриарха Московского и всея Руси Кирилла, рассказали «Ъ-Урал» в Тобольской митрополии. Целью визита в митрополии назвали «знакомство с жизнью православных верующих в Тюменской области» и освящение храмов в Тобольске и в Тюмени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы ждем в начале июня, конкретные даты станут известны чуть позже. Было желание пригласить патриарха в 2020 году в честь празднования 400-летия образования Сибирской епархии. Но тогда началась пандемия»,— пояснили в православной организации.

Как ранее сообщали в пресс-службе патриарха, Александр Моор передал ему официальное приглашение посетить Тобольскую митрополию на встрече 28 апреля (празднование Пасхи). Тогда предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) называл Тюменскую область «особенным регионом» с динамично развивающейся экономикой и церковной жизнью.

В свою очередь митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий доложил патриарху Кириллу о завершении строительства Благовещенского собора при поддержке правительства Тюменской области, возведении храма в честь Вознесения Господня в Тобольске и поделился планами воссоздания Троицкого монастыря в Тюмени.

Напомним, 10 сентября в Тюменской области пройдут выборы губернатора. Решение Александра Моора баллотироваться на второй губернаторский срок поддержал президент России Владимир Путин. По словам Александра Моора, для него было «очень важно» получить оценку от главы государства, чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры.

Диана Сунагатуллина

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