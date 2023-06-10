Патриарх Кирилл осветил тобольский храм Вознесения Господня

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл осветил храм Вознесения Господня в Тобольске (Тюменская область). Как написал в своем telegram-канале губернатор Александр Моор, новый храм — это «радость не только для православных жителей Тобольска, но и для всех прихожан митрополии».

«Многие ополчаются, чтобы погубить Русь Святую, и потому мы нуждаемся в объединении всех сил. Когда основой объединения является наша вера, мы становимся непобедимыми»,— цитирует патриарха Кирилла информационный портал Тюменской области.

Напомним, предстоятель РПЦ прибыл в Тюменскую область по приглашению губернатора Александра Моора в пятницу, 9 июня. Как ранее заявляли «Ъ-Урал» в Тобольской митрополии, целью его визита перед губернаторскими выборами является «знакомство с жизнью православных верующих в Тюменской области» и освящение храмов в Тобольске и в Тюмени.

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