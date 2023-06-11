В Екатеринбурге Toyota сбила 14-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу на красный свет

На улице 8 марта в Екатеринбурге утром 11 июня произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний велосипедист, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Предварительно, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по ул. 8 Марта в сторону ул. Циолковского, сбил мальчика, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не спешившись.

В результате ДТП ребенка с ушибами головы доставили в детскую больницу, после осмотра врачи отпустили его домой.

«Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, а также напоминать об использовании защитной экипировки»,— предупредили в ГИБДД. Водителей призывают снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам.

Напомним, в Верхней Пышме автобус насмерть сбил девочку на пешеходном переходе. Ранее в Екатеринбурге Lada сбила пятилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Девочка вела рядом с собой велосипед, ее мама при шла немного позади.

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