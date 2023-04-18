В Екатеринбурге Lada сбила ребенка, переходящего дорогу по пешеходному переходу

В Екатеринбурге утром произошло ДТП с участием ребенка, сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Предварительно, 69-летняя водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево наехала ребенка, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пятилетняя девочка с травмами головы и шеи доставлена в больницу. Девочка вела рядом с собой велосипед, ее мама при пересечении дороги шла немного позади.

Ранее в ДТП на трассе в Свердловской области пострадали двое детей-пассажиров автомобилей. 10-летняя девочка ехала на переднем сидении без детского кресла. Сработавшая подушка безопасности сломала девочке руку. 10-летний мальчик, сидевший сзади, был пристегнут ремнем безопасности. У него диагностированы ушибы и ссадины.

Диана Сунагатуллина

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