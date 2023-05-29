В Верхней Пышме автобус насмерть сбил девочку на пешеходном переходе

На проспекте Успенский в Верхней Пышме водитель маршрутного автобуса №108 сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. От получаемых травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Как говорится в сообщении, автобус, двигаясь по улице Огнеупорщиков, при повороте направо — на проспект Успенский — не предоставил преимущество в движении девочке. Личность погибшего ребенка устанавливается.

Ранее в Екатеринбурге Lada сбила пятилетнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Девочка вела рядом с собой велосипед, ее мама при пересечении дороги шла немного позади. Ребенок попал в больницу с травмами головы и шеи.

Диана Сунагатуллина

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