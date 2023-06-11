В Польше отвергли информацию о связи страны с подрывом «Северных потоков»

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что Польша не связана со взрывами на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) cообщала, что территория Польши использовалась для совершения диверсии.

«Польша не имела никакого отношения к взрывам "Северного потока-1" и "Северного потока-2". В течение многих месяцев распространялись различные теории и гипотезы. Это напоминает тактику информационного шума, целью которого является искажение истинной картины событий»,— написал господин Жарын в Twitter.

Источники WSJ сообщили, что, по данным немецких следователей, яхта «Андромеда», которая, как предполагается, использовалась для диверсии, заходила в польские воды. Как считает следствие, Польша могла быть «центром материально-технического обеспечения и финансирования» атаки.

Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли в сентября 2022 года. По информации ряда немецких и американских СМИ, к взрыву причастна проукраинская группа, которая, предположительно, не связана с правительством Украины. Россия эту версию опровергает, настаивая на причастности к инциденту США. Киев и Вашингтон отрицают свою причастность.

О проблемах в расследовании диверсии — в материале «Ъ» «Совбез ООН попал в бурный словесный поток».