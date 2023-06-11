Заместитель генсека НАТО не видит консенсуса по присоединению Украины к альянсу

В НАТО нет консенсуса о вступлении Украины в альянс, заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ. По его мнению, в Киеве понимают, что пока конфликт с РФ продолжается, тема членства будет отложена.

«В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО. И думаю, что и президент Зеленский понимает, что в то время, когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена»,— сказал господин Джоанэ румынскому агентству dcnews.ro (перевод по ТАСС).

Замгенсека ожидает, что по итогам саммита в Вильнюсе будут приняты определенные решения по этому вопросу. Так, Комиссия НАТО—Украина будет повышена до Совета НАТО—Украина. По мнению господина Джоанэ, Украина сейчас ближе к альянсу и западным демократиям, «чем когда-либо».

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Киев надеется получить от альянса по итогам саммита в Вильнюсе приглашение. Господин Зеленский признавал, что Киев не получит членство до завершения конфликта. Как утверждают украинские власти, 20 стран НАТО уже формализовали поддержку вступления Украины в альянс.

О перспективах вступления Украины в НАТО — в материале «Ъ» «НАТО быть внимательнее».

Леонид Уварчев