Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заместитель генсека НАТО не видит консенсуса по присоединению Украины к альянсу

В НАТО нет консенсуса о вступлении Украины в альянс, заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ. По его мнению, в Киеве понимают, что пока конфликт с РФ продолжается, тема членства будет отложена.

«В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО. И думаю, что и президент Зеленский понимает, что в то время, когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена»,— сказал господин Джоанэ румынскому агентству dcnews.ro (перевод по ТАСС).

Замгенсека ожидает, что по итогам саммита в Вильнюсе будут приняты определенные решения по этому вопросу. Так, Комиссия НАТО—Украина будет повышена до Совета НАТО—Украина. По мнению господина Джоанэ, Украина сейчас ближе к альянсу и западным демократиям, «чем когда-либо».

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Киев надеется получить от альянса по итогам саммита в Вильнюсе приглашение. Господин Зеленский признавал, что Киев не получит членство до завершения конфликта. Как утверждают украинские власти, 20 стран НАТО уже формализовали поддержку вступления Украины в альянс.

О перспективах вступления Украины в НАТО — в материале «Ъ» «НАТО быть внимательнее».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...