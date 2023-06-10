В пострадавшей от попадания дрона воронежской многоэтажке готовятся менять часть кирпичной кладки

В доме на улице Белинского, 21 в Воронеже, пострадавшем 9 июня от попадания украинского беспилотника, начали подготовку к замене части кирпичной кладки стены. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Там уточнили, что внутри пострадавшей квартиры бригады рабочих подрядной организации с утра 10 июня занимаются монтажом временной подпорной конструкции для замены части кирпичной кладки стены. До этого эксперты оценили состояние объекта, «работы идут в соответствии с их рекомендациями».

По данным местных властей, ремонт ведется и с внешней стороны дома: производится демонтаж поврежденного утеплителя и некоторых элементов фасада. Необходимый строительный материал и инструменты уже на объекте.

Владимир Зоркий