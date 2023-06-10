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Коммерсантъ FM
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Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в конфликте на Украине

Президенты Франции и Ирана Эмманюэль Макрон и Эбрахим Раиси сегодня, 10 июня, провели телефонные переговоры. Во время беседы господин Макрон призвал иранского коллегу «немедленно прекратить поддержку» России в конфликте на Украине, сообщается в коммюнике Елисейского дворца, передает AFP.

Во время разговора господни Макрон «обратил внимание на серьезность последствий» от поставок Ираном беспилотников России. Он сделал акцент на негативных последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности в связи с использованием Россией иранских дронов на Украине.

Официальные лица России и Ирана каждый раз отвергают заявления о поставках дронов и их использовании на Украине. Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные сообщения вбросом и говорил, что армия РФ применяет в спецоперации отечественные беспилотники.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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