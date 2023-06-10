В Крымске выпала двухмесячная норма осадков

В субботу, 10 июня, с 11:00 до 17:00 в Крымске локально выпала двухмесячная норма осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

Жителей улиц Кирова, Темченко, а также тех, территорий, которые находятся в низине, власти просят обезопасить свое имущество.

«Перегоните машины на другие улицы, следите, чтобы вода не зашла в дома. Возможно, необходимо оперативно расчистить свои ливневки у дома. К вечеру синоптики прогнозируют усиление осадков»,— написал Сергей Лесь.

В Крымском районе Краснодарского края выпало 30 мм осадков. Оперативные службы района подготовлены на случай продолжения ливневых дождей. Для ликвидации возможных подтоплений в Краснодаре будут одномоментно задействованы 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп Службы спасения.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram