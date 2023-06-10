Кадыров сообщил об отправке двух новых полков «Ахмат» в зону боевых действий

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе сформировали два новых полка Минобороны — «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня». По словам главы Чечни, полки состоят из опытных бойцов, их отправят в зону боевых действий на Украине.

«Кроме того, в нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка Министерства обороны "АХМАТ-Россия" и "АХМАТ-Чечня", которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО и покажут всем, кто сомневался, что АХМАТ — СИЛА, РОССИЯ — МОЩЬ! АЛЛАХУ АКБАР!» — написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Как сообщил Рамзан Кадыров, в составе 58-й армии в Запорожской области находится 42-я дивизия из Чечни. В нее входят 6 тыс. чеченских военных из полков «Ахмат-Россия», «Ахмат-Чечня», «Север-Ахмат», батальоны «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат» и «Юг-Ахмат».

По словам главы Чечни, на Марьинском направлении находится 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-Ахмат» вместе со спецназом «Ахмат», состоящим из добровольцев, подготовленных в Чечне. По всей линии соприкосновения находятся также бойцы управления Росгвардии по Чечне из 94-го и 96-го полков и ОМОНа «Ахмат-1».

Ранее сегодня, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине начались контрнаступательные действия. На какой стадии они находятся, он не сказал. По его словам, украинские командующие настроены позитивно.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина