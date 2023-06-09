Патриарх Кирилл по приглашению губернатора прибыл в Тюменскую область

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область по приглашению губернатора Александра Моора. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как ранее рассказали «Ъ-Урал» в Тобольской митрополии, целью визита предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) перед губернаторскими выборами является «знакомство с жизнью православных верующих в Тюменской области» и освящение храмов в Тобольске и в Тюмени.

Напомним, 10 сентября в Тюменской области пройдут выборы губернатора. Решение Александра Моора баллотироваться на второй губернаторский срок поддержал президент России Владимир Путин. По словам Александра Моора, для него было «очень важно» получить оценку от главы государства, чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры.

Диана Сунагатуллина

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