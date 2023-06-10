В ЛДПР предложили обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, предлагающий обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание. Также предполагается, что физлицам запретят разведение таких собак, сообщает «РИА Новости».

Согласно постановлению правительства, к потенциально опасным породам собак относятся: акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород.

Проект закона предусматривает ряд нововведений:

содержать опасные породы собак могут только лица старше 18 лет;

для содержания таких пород надо получить соответствующую лицензию в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания;

для получения лицензии необходимо предоставить в том числе медицинское заключение об отсутствии психического заболевания, справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак;

жилье человека должно соответствовать нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки (конкретные параметры которых каждый регион устанавливает самостоятельно);

лицензия может быть аннулирована при систематических нарушениях норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород.

Как заявил один из авторов инициативы, депутат Евгений Марков, к упомянутым породам собак «нужен особый подход». По его мнению, проживание с такими собаками в многоквартирном доме «ставит под угрозу безопасность всех его жителей».

В мае в комитете Госдумы по законодательству рекомендовали ввести штрафы для владельцев животных, которые бросают питомцев или жестоко с ними обращаются. Административная санкция будет грозить гражданам и в случае, если подопечный кого-то искусал. Инициаторы поправок рассчитывают, что это решит «остросоциальные проблемы, назревшие в обществе», и заставит граждан более ответственно подходить к решению завести питомца.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты ищут средства от озверения».

Лаура Кеффер