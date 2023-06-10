Международный уголовный суд открыл офис в Венесуэле

Венесуэла и Международный уголовный суд (МУС) договорились о расширении сотрудничества. В Каракасе открыт офис суда. Прокурор Карим Хан на встрече с президентом Николасом Мадуро заявил о желании помочь провести судебные реформы, которые гарантируют «больше справедливости».

Господин Мадуро также позитивно отреагировал на взаимодействие. «Я уверен, что офис добавит позитивных практик... Это, несомненно, окажет благоприятное воздействие»,— сказал президент (цитата по Reuters).

МУС сообщал о планах открыть офис в Каракасе в 2022 году. В 2021-м суд начал расследование о возможных преступлениях против человечности в отношении чиновников правительства господина Мадуро.

Венесуэла признает Римский статут МУС в отличие от РФ, Украины, США, Китая и многих других стран. Суд в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Признающие юрисдикцию МУС страны должны исполнять его ордеры на арест. Венесуэла — дружественная России страна. В частности, она поддерживает российскую военную операцию на Украине.

Леонид Уварчев