В Алешках и Голой Пристани начал снижаться уровень воды после ЧП на Каховской ГЭС

В городах Алешки и Голая Пристань Херсонской области начал снижаться уровень воды, где после разрушения Каховской ГЭС произошел сброс воды из водохранилища. В Новой Каховке и некоторых других населенных пунктах округа вода уже сошла. Там начнут работать комиссии по оценке ущерба в зоне ЧС, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«В Алешках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться. Там продолжаем спасательную операцию»,— написал господин Алексеенко в своем Telegram-канале.

Первые сообщения о разрушении Каховской ГЭС появились около пяти часов утра 6 июня. Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило, что ГЭС подорвали военные РФ. Российские власти считают, что плотину подорвала Украина. Часть специалистов полагает, что причина непосредственного разрушения дамбы 6 июня не в конкретном «подрыве» или осуществленных в этот день «массированных обстрелах», а в накопленных повреждениях. The New York Times сообщала, что спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС незадолго до ее обрушения.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Небратская ГЭС».

Мария Федотова