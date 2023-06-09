СКР завел дело на краснодарца, ударившего глухого ребенка на детской площадке

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на гулявшего ребенка и ударил его по голове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел 7 июня на детской площадке, расположенной во дворе многоэтажки на улице Пономаренко. Мужчина поднял руку на 9-летнего мальчика, после чего ребенок упал на землю.

Нападавшим оказался 40-летний местный житель. Мужчине вменяют хулиганство (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). В настоящий момент следователи устанавливают мотивы преступления, а также все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, пострадавший мальчик является инвалидом по слуху. После удара его госпитализировали на скорой с травмой уха. В полицию заявление подал отец избитого мальчика.

9 июня в полиции Краснодара сообщили о начале проверки. Позже СК инициировал передачу материалов дела из органов полиции.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram