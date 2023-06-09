Полиция Краснодара ищет мужчину, избившего 9-летнего мальчика на детской площадке

Полиция Краснодара начала проверку по факту нападения местного жителя на 9-летнего мальчика на детской площадке на улице Пономаренко. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным СМИ, к мальчику, который является инвалидом по слуху, подошел отец одного из игравших на площадке детей и ударил по голове. Из-за удара у ребенка повреждено ухо, пострадавшего госпитализировали на скорой. В полицию заявление подал отец избитого мальчика.

«В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность и мотивы действий гражданина»,— подчеркнул начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Олег Исаев

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