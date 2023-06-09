Следком инициировал передачу материалов о нападении мужчины на ребенка в Краснодаре в СК

Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов инициировал передачу в следственное управление СК материалов дела по факту нападения мужчины на 9-летнего ребенка на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным СМИ, на детской площадке на улице Пономаренко в Краснодаре мужчина напал на 9-летнего ребенка и нанес ему удар в область головы. Мальчика госпитализировали в лечебное учреждение.

Полиция краевой столицы организовала проверку для установления личности нападавшего.

Олег Исаев

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