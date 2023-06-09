В длинные выходные на курортах Кубани откроют фестиваль вин и сезон скачек

На курортах Краснодарского края в выходные с 10 по 12 июня помимо мероприятий ко Дню России откроют сезон скачек, новый пляж, проведут фестиваль вин и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

10 июня Краснодарский ипподром в честь 155-летия арены откроет скаковой сезон. Помимо скачек на площадке организуют концерт и конкурсы шляп. В этот же день в Темрюкском районе пройдет краевой праздник День Азовского моря. Там организуют дегустацию ухи «с поленом» по традиционному рецепту и другие мероприятия. В этом месте можно будет прогуляться по кубанским хаткам, поучаствовать в фольклорных обрядах и попробовать блюда рыбного меню в харчевнях.

11 июня в Пионерской роще Новороссийска пройдет программа, посвященная российскому и советскому кино. Под Новороссийском в «Винотеррии» 11 и 12 июня состоится фестиваль летних вин. Там пройдет большая открытая дегустация, где определят лучшие белые и розовые напитки 2022 года. Там же организуют презентации, концерты, мастер-классы и другие мероприятия. Кроме того, впервые на всероссийской премии «Цвет лозы» выберут лучшего винного гида и блогера/журналиста.

В День России 12 июня в Приморско-Ахтарске официально откроют обновленный пляж, а на сочинском курорте «Газпром» пройдут различные мероприятия. В этот же день в Краснодаре на Главной городской площади создадут карту страны из 30 тысяч бутонов роз, а у Театра драмы попробуют снова поставить рекорд по созданию самого большого флага РФ из роз.

Татьяна Ручкина

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