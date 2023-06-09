В Краснодаре планируют побить рекорд прошлого года по созданию самого большого флага РФ из роз

В День России, 12 июня, в Краснодарском крае организуют более 2 тыс. мероприятий. Одним из самых масштабных станет создание самого большого национального флага из цветов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Мероприятие пройдет перед зданием Театра Драмы в Краснодаре. Площадь флага составит более 40 кв. м. Результаты будут поданы на регистрацию в реестре рекордов России и международной книге рекордов.

Одним из главных мероприятий также станет краевое торжественное собрание. В нем будут участвовать выдающиеся жители региона — врачи, волонтеры, деятели науки, труда и искусства, а также представители общественных организаций и участники спецоперации.

В городах и районах Кубани пройдут автопробеги, квесты и интеллектуальные турниры, а также выставки и праздничные концерты. В Новороссийске проведут велопробег, участники которого проедут по улицам в футболках цветов российского триколора. В Армавире и Северском районе пройдут фестивали национальных культур и ремесел, в Динском районе состоится первенство региона по пауэрлифтингу.

На Главной городской площади Краснодара также создадут карту страны из 30 тыс. бутонов роз на стенде размером 4,5 на 9 м. Мероприятие пройдет с 7 до 9 часов. В нем сможет поучаствовать любой житель или гость города. Руководить процессом будут краснодарские флористы.

В прошлом году в Краснодаре составили флаг России из 50 тыс. свежих бутонов роз. Эксперты «Интеррекорда» — главного депозитария Реестра рекордов России — зафиксировали мировой рекорд.

Татьяна Ручкина

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