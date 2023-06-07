В Краснодаре в День России создадут карту страны из 30 тысяч бутонов роз

В День России на Главной городской площади Краснодара создадут карту страны из 30 тыс. бутонов роз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие пройдет 12 июня с 7 до 9 часов. Его организует Университет профессионального образования при поддержке администрации Краснодара. Карту создадут из 30 тысяч роз разных цветов и сортов на стенде размером 4,5 на 9 м. Цветы предоставили питомники Краснодарского края и Адыгеи.

Наставниками мероприятия станут краснодарские флористы. Они проведут мастер-класс, преподав основы создания цветочных композиций и профессии флориста.

«Уверен, что такое мероприятие объединит людей разных возрастов, профессий и национальностей. Что очень символично в День России. В прошлом году мы впервые провели аналогичную акцию и собрали самый большой триколор из живых цветов»,— отметил организатор, флорист-дизайнер Иван Базин.

12 июня 2022 года на Главной городской площади Краснодара из 50 тыс. свежих бутонов роз собрали флаг России. В итоге был поставлен мировой рекорд, который зафиксировали эксперты «Интеррекорда» — главного депозитария Реестра рекордов России.

Татьяна Ручкина

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