Синоптик Колесов рассказал о начале купального сезона в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о датах старта купального сезона в городе. Вода прогреется к выходным, заявил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Санкт-Петербурга на пляже на берегу Финского залива

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Жители Санкт-Петербурга на пляже на берегу Финского залива

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Говорить можно только о крупных водоемах, так как в озерах и карьерах вода быстрее прогревается, и туда все залезут намного раньше, как только воздух прогреется до плюс 25 градусов»,— написал господин Колесов.

В настоящий момент вода в Неве прогрелась до 13 градусов, в Финском заливе — до 15 градусов. Прогрев воды, по словам синоптика, начнется с 12 июня. При этом в этом антициклоне ожидается много солнца.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте