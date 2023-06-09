Суд на три месяца закрыл филиал «Ёбидоёби» из-за заражения 32 екатеринбуржцев сальмонеллезом

Чкаловский райсуд Екатеринбурга на три месяца закрыл филиал ресторана «Ёбидоёби» (ул. Щербакова, 20), в котором 32 клиента заразились сальмонеллезом после заказа роллов. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Случаи заражения были выявлены в начале июня. В компании происшествие объяснили получением некачественной продукции от поставщика и пообещали, что филиал в Екатеринбурге компенсирует клиентам расходы на лечение.

Ранее заведение обязали провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия и обследование сотрудников. Проверку из-за массового отравления проводят следователи. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте