В «Ёбидоёби» объяснили причину заражения 22 жителей Екатеринбурга сальмонеллезом

Компания «Ёбидоёби» объяснила, почему 22 жителя Екатеринбурга заразились сальмонеллезом после употребления роллов. В пресс-службе компании заявили, что сеть работает по франшизной модели, и каждый ресторан должен заказывать продукты у регламентированных поставщиков. Однако в Екатеринбурге владелец франшизы решил обратиться к новому партнеру.

«В итоге получил, к сожалению, некачественную продукцию. Франчайзи уже передал претензии поставщику. Далее он не будет продолжать с ним сотрудничество — и вернется к нашему проверенному перечню. Филиал в Екатеринбурге компенсирует клиентам расходы на лечение»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, филиал «Ёбидоёби» по адресу ул. Щербакова, 20 временно закрыт. Заведение обязали провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия и обследование сотрудников. Рассмотрение дела об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) в Чкаловском районном суде Екатеринбурга назначено на 9 июня.

Сейчас проверку из-за отравления 22-х человек проводят следователи. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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