Бастрыкин заинтересовался отравлением 22 екатеринбуржцев в «Ёбидоёби»

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки ресторана «Ёбидоёби» в Екатеринбурге, посетители которого начали массово заболевать сальмонеллезом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, сейчас известно о 22 случаях заболевания людей, которые покупали еду в этом ресторане.

«В рамках проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки»,— отметили в пресс-службе СКР.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», филиал «Ёбидоёби» по адресу ул. Щербакова, 20 временно закрыт. Заведение обязали провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия и обследование сотрудников.

Рассмотрение дела об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) в Чкаловском районном суде Екатеринбурга назначено на 9 июня.

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