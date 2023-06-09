Бывшие сотрудники курского управления Росприроднадзора приговорены к миллионным штрафам по делу о взятках и превышении полномочий

В Ленинском районном суде Курска оглашен приговор бывшему заместителю руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора по региону Галине Писаревой и начальнику отдела теруправления Андрею Мальцеву. Они получили 2,5 млн и 3 млн руб. штрафов соответственно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления (на срок не менее трех лет). С Писаревой и Мальцева в солидарном порядке в доход РФ взысканы 1,6 млн руб. Кроме того, с Мальцева – еще 47,6 тыс. руб. – в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области напомнили, что Писарева и Мальцев дважды получили взятки в крупном размере - 800 тыс. руб., а еще 400 тыс. руб. взять не успели, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Также Мальцев получил лично в качестве взятки топливную карту.

Галина Писарева признана виновной в двух эпизодах превышения полномочий (по ч. 1 ст. 286 УК РФ), в двух эпизодах получения взятки, в покушении на взятку (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 30) и в получении в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Андрей Мальцев осужден по ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 290, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 (два преступления), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Еще два экс-сотрудника ведомства получили более скромные штрафы. Так, Сергей Шумаков (специалист-эксперт) по факту злоупотребления полномочиями (по ч. 1 ст. 286 УК РФ) оштрафован на 50 тыс. руб. с лишением права занимать должности на госслужбе в течение одного года. Мария Гуторова (на момент совершения преступления занимала должность государственного инспектора) за служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ) наказана также штрафом в 50 тыс. руб. с лишением права занимать должности госслужбе в течение года, но была освобождена от наказания в связи с истечением срока давности.

В СКР ранее сообщали, что Галина Писарева лично вынесла незаконное решение об освобождении ООО «Экотекс» от платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год. В результате бюджеты различных уровней могли недополучить 7,6 млн руб. Она была задержана 9 октября 2020 года. Вместе с подчиненным она получила взятку от гендиректора «Экотекса».

Владимир Зоркий