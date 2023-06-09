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Коммерсантъ FM
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Путин выступил против простого возвращения к советской системе образования

Не надо полностью возвращаться к советской системе, считает президент России Владимир Путин. При этом можно опираться на ее фундаментальные основы, заявил он.

«Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами — а мы все родом из Советского Союза — вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет»,— заявил господин Путин на встрече с премьер-министрами Евразийского экономического союза (цитата по ТАСС). «Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире»,— сказал президент.

В мае 2022 года Минобрнауки объявило, что Россия отказывается от Болонской системы образования, взамен будет представлена собственная модель высшего образования. К Болонской системе Россия присоединилась в 2003 году, перейдя на систему бакалавриат—магистратура—аспирантура. Новая модель предусматривает три ступени: базовую, специализированную и аспирантуру.

В этом году Владимир Путин поручил вернуть преподавание черчения. В советских школах оно изучалось как отдельный предмет с 1930-х годов, позже предмет стал факультативным. Официально черчение было исключено из школьной программы в 2019 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Черчение освоится за партой».

Мария Федотова

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