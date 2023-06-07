Черчение освоится за партой

В российские школы вернутся уроки черчения. Владимир Путин поручил возобновить такие занятия уже с 2024 года. В президентском распоряжении говорится, что решение принято «в целях укрепления кадрового потенциала промышленности». Ранее с такой просьбой к главе государства обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он обращал внимание на дефицит выпускников, планирующих поступать на инженерные специальности, и связывал тенденцию со страхом старшеклассников выбирать физику и математику для сдачи ЕГЭ.

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Нужен ли сейчас урок черчения в школах? И как новый предмет отразится на нагрузке учеников? Основатель школы инженерных и рабочих профессий Fine Start Александр Федоров отмечает, что прежде чем вводить новый урок, стоило бы сократить действующий учебный план:

«Это хорошо для тех, кто собирается связать свою карьеру с производством. И не важно, будет ли такой специалист что-то проектировать, ведь чертежами пользуются все, их надо уметь читать. Если в школе ребята научатся чертить, то потом во взрослой жизни им будет намного проще. Кто-то не идет в строительство или промышленность, но навыки черчения ему нужны, например, для работы дизайнером. К тому же это формирует базу для творческого начала.

Однако повышать нагрузку на учеников, наверное, не стоит, она и так высокая. Возможно, стоит сократить количество часов, выделенных, например, на обществоведение. Конечно, стоит сократить нагрузку, прежде чем что-то внедрять».

В советских школах черчение изучалось как отдельный предмет с 30-х годов. В 00-х его преподавали в девятых классах и только один час в неделю. Потом предмет стал факультативным. Учитель одной из подмосковных школ Артем Гусев отмечает, что учебные заведения могут столкнуться с дефицитом кадров при подборе преподавателей по черчению:

«Не уверен, что черчение стоит возвращать в обязательную для всех общую программу. Возможно, это неплохая практика для факультативных занятий, очень многие поступают в архитектурные и дизайнерские вузы. Но мы одновременно сталкиваемся с другой проблемой — подготовка кадров. Очень тяжело сейчас найти специалистов, которые готовы пойти в школу и преподавать черчение.

Вводить такой предмет лучше, когда начинается профориентация — с девятого класса. Дети сейчас четко знают, чего хотят. И если школьникам что-то нужно, они дадут об этом знать. А если им это не нужно, то ученики на любом уроке смогут отключиться, присутствуя на нем лишь физически».

В конце мая стало известно, что в школы могут вернуться уроки труда. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, эта дисциплина позволит учащимся «проявить себя и сделать что-то своими руками». В сентябре 2022-го в учебной программе уже появился новый предмет. Раз в неделю со школьниками проводят «Разговоры о важном».

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Дарья Фоменко