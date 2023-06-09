Глава ЦБ о введении комиссии на зачисление долларов «Райффайзеном»: это делается для снижения рисков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки вводят комиссии по переводам в иностранной валюте для снижения рисков. По ее словам, это необходимо для снижения рисков заморозки средств клиентов. Ранее сегодня, 9 июня, Райффайзенбанк сообщил, что с 20 июня он вводит комиссию в 50% за зачисление долларов из других банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Комиссии, которые вводят банки по переводам в иностранной валюте,— это право банков. И мы неоднократно говорили, что это связано с тем, что банки понимают риски работы с иностранной ликвидностью, у некоторых из них есть и ограничения. Поэтому, чтобы снизить такие риски, в том числе чтобы средства граждан оказались незамороженными в иностранной валюте, они такие комиссии устанавливают»,— сообщила госпожа Набиуллина по итогам заседания совета директоров Центробанка.

С 20 июня Райффайзенбанк будет взимать комиссию за перевод средств из других банков в долларах на счета физлиц в размере 50% от суммы перевода, но не более $500. Райффайзенбанк объяснил это решение необходимостью ограничить число переводов в долларах «в связи с изменением рыночных условий».

Анастасия Ларина