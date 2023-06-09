ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Банк России допускает, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. Шаг изменения ставки будет зависеть от того, как регулятор будет оценивать риски для достижения целевой инфляции в 4% в 2024 году, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров Банка России.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ходе заседания госпожа Набиуллина также сообщила, что в мае годовая инфляция перешла к росту после 12 месяцев снижения. Нынешние темпы роста цен уже близки к 4% в пересчете на год, отметила глава ЦБ. Она заявила, что главная причина роста темпов инфляции — потребительский спрос. По словам главы регулятора, деловая активность во втором квартале росла быстрее, чем ожидали в ЦБ.

Госпожа Набиуллина ожидает, что экономика России вернется к докризисному уровню в 2024 году. Она перечислила точки роста российской экономики. Среди них — внутренний туризм, рост машиностроения, увеличение выпуска цветной металлургии и химической промышленности в Сибири, наращивание выпуска предприятий черной металлургии в Центральной России и на Урале.

Сегодня, 9 июня, Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом в ЦБ отметили, что экономическая активность растет быстрее, чем регулятор ожидал в апреле, что отражает активное восстановление внутреннего спроса, значительный вклад в который обеспечен госинвестициями.

Подробнее — в материале «Ключевая ставка осталась при своих».

Эрдни Кагалтынов