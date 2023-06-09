В Сочи с рабочим визитом прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко

В Сочи с рабочим визитом находится глава республики Беларусь Александр Лукашенко. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

«Накануне по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина встретил его в аэропорту Сочи»,— отметил Вениамин Кондратьев.

7-9 июня в Сочи проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отмечал глава города Алексей Копайгородский, на курорте политики принимают важные решения, укрепляют международные связи и ищут новые возможности для сотрудничества. Перед мероприятием в Сочи провели комплексную подготовку и усилили меры безопасности.

6 июня на курорт прилетел премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Он также примет участие в саммите.

Татьяна Ручкина

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