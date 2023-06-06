В Сочи прибыл премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетил Сочи. Он примет участие в саммите Евразийского экономического союза, сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Он отметил, что Сочи исторически является одним из центров международной политики в РФ. По его словам, на курорте политики принимают важные решения, а также укрепляют международные связи и ищут новые возможности для сотрудничества.

Саммит ЕАЭС пройдет в Сочи 7–9 июня. На заседании совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета ожидают представителей десяти стран. Перед международным мероприятием в Сочи провели комплексную подготовку и усилили меры безопасности. Кроме того, на время саммита в Сочи ограничили движение большегрузов. Все предприятия города также получают товары ночью, что снижает нагрузку на дороги.

Татьяна Ручкина

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