Мэр Сочи поставил задачи по подготовке города к наплыву туристов

В Сочи в первые дни высокого туристического сезона приехало более 140 тыс. человек. В связи с этим мэр курорта Алексей Копайгородский поставил задачи по подготовке города к приему гостей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Совсем скоро Сочи посетят делегации десяти дружественных стран, которые примут участие в саммите ЕАЭС. Мы должны достойно принять их, показать наш курорт во всей красе»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Рано утром в городе моют дороги, тротуары и территории в общественных пространствах. Предприниматели готовят к открытию свои объекты, а также прилегающие к ним территории. Глава курорта поручил уделить внимание распределению сил для поддержания санитарного порядка. Кроме того, он отметил, что необходимо усилить частоту сбора и вывоза мусора с гостевых маршрутов.

Мэр также поставил задачу в кратчайшие сроки обновить разметку и покрасить объекты дорожной инфраструктуры там, где этого не сделали при подготовке к курортному сезону. В парках и скверах, по его поручению, организуют дополнительные места для спокойного отдыха: установят парковую мебель, вазоны и высадят больше цветов.

На набережных и в скверах Адлера, Хосты и Центрального района определили точки для установки флагов с государственной символикой. Они появятся в знаковых местах уже ко Дню России.

Татьяна Ручкина

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