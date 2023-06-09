Основатель ГК «Рота» Дмитрия Саблин приобрел донскую винодельню «Вина Арпачина»

Депутат Государственной думы, основатель ГК «Рота» Дмитрий Саблин и его супруга Алла Налча приобрели хозяйство «Вина Арпачина» в Багаевском районе Ростовской области. Семья получила 20% в предприятиях ООО «ЗеНа» и ООО «Центр тренинга», которое управляет магазином винодельни. Об этом со ссылкой на ЕГРЮЛ пишет «Ъ».

«Вина Арпачина» располагает 30 га виноградников на левом берегу реки Дон. Здесь выращивают, в основном, автохтонные сорта винограда. Сама винодельня, производящая 120 тыс. бутылок вина, была построена в 2018 году. Ее основным владельцем является предприниматель Юрий Малик. «Вина Арпачина» считается одной из лучших премиальных виноделен долины Дона. Стоимость вин производителя варьируется от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. руб. за бутылку.

ГК «Рота» владеет предприятиями в сфере сельского хозяйства, управления недвижимостью и гостиничным бизнесом. В основном, предприятия группы компаний расположены в Московской области.

Ранее сообщалось, что «Вина Арпачина» заняла 40 место в рейтинге «Лучших вин России 2023» путеводителя «50 Best Tastes Of Russia».

Анастасия Назарова