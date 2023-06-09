Герасимов провел переговоры с начальником объединенного штаба КНР Лю Чжэньли

Начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов провел переговоры по видео-конференц-связи с начальником объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэньли. Валерий Герасимов отметил, что усилия двух стран оказывают «стабилизирующее влияние на обстановку в мире», и пригласил китайского коллегу посетить Россию в «любое удобное время».

«Примером могут служить совместные военные учения как на двусторонней основе, так и в рамках ШОС и "СМОА плюс", которые способствуют углублению позитивных контактов в оборонной сфере. Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил России и Китая должна оставаться важным направлением дальнейшей деятельности», — сказал начальник российского Генштаба.

Валерий Герасимов поздравил Лю Чжэньли с назначением на должность начальника китайского объединенного штаба, которую тот занял в марте. «Убежден, что ваш большой опыт будет способствовать как развитию вооруженных сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами»,— добавил он.

Господин Герасимов также обратил внимание на апрельский визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Москву, который, по его словам, имел важное значение для развития взаимодействия в оборонной сфере двух стран. «Высоко ценим тот факт, что после назначения на должность в качестве первой страны для своей зарубежной поездки Ли Шанфу выбрал Россию, как это сделал и председатель КНР Си Цзиньпин»,— отметил он.

Ли Шанфу посетил Москву 16 апреля. В ходе визита он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу. Глава государства заявил, что отношения России и Китая хорошо развиваются, в том числе по линии военных. Глава Минобороны КНР отмечал, что Россия и Китай продолжают сотрудничество «в интересах развития и процветания всего мира».

Подробнее о визите китайского министра обороны в Москву — в материале «Ъ» «Вот и встретились Сергей Шойгу и Ли Шанфу».

Милена Костерева