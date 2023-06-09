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Коммерсантъ FM
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Аксенов предложил остановить поставки топлива странам, которые вооружают Украину

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил прекратить поставлять топливо тем странам, которые поставляют оружие на Украину. По его словам, любое такое государство становится участником российско-украинского военного конфликта.

«Поставили танки — отключаем газ, нефть, все, до свидания. Не надо, чтобы авиация летала. Для них должен быть водораздел: поставляешь оружие — всё, до свидания»,— сказал Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24», его цитирует Telegram-канал «Соловьев».

В марте этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России. По ее словам, 80% экспорта российского газа удалось компенсировать поставками из США и Норвегии.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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