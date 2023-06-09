Министр обороны Украины допустил возможность переговоров с Москвой в случае отказа РФ от своих целей

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев может пойти на переговоры с российской стороной, но лишь в случае, если заявленные Москвой цели военной операции будут скорректированы. Если Россия продолжит настаивать на необходимости «денацификации», «демилитаризации» и военного нейтралитета Украины, переговорный процесс будет невозможен, добавил глава украинского военного ведомства.

«Интерес россиян был озвучен — это "денацификация", "демилитаризация", "деНАТОзация". Если они изменились, то так называемая зона возможного соглашения становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться»,— рассказал господин Резников украинскому изданию «Новое время» в ходе форума «Диалоги о восстановлении Украины».

При этом министр обороны Украины считает, что перед началом полноценных мирных переговоров российские военные «должны уйти» с территории страны.

Ранее представители украинских властей настаивали, что мирные переговоры возможны исключительно в случае возвращения контроля Киева над территорией страны в границах 1991 года. При этом Россия требует в качестве предварительного условия признания присоединенных регионов. В начале июня в Кремле заявили об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной подписанный Владимиром Зеленским закон, прямо запрещающий возможность контактов по мирному урегулированию конфликта с нынешними российскими властями.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов