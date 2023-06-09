УОМЗ разместил дополнительные биржевые облигации на 2,5 млрд рублей

Уральский оптико-механический завод имени Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») принял решение о выпуске дополнительных биржевых облигаций, следует из данных на сервисе раскрытия информации.

Количество размещаемых биржевых облигаций выпуска составляет 2,5 млн штук. Цена размещения — 1 тыс. руб. за одну облигацию. Дата начала размещения ценных бумаг на Московской бирже — 8 июня 2023 года. Приобрести их могут только квалифицированные инвесторы.

Погашение биржевых облигаций запланировано через 3640 дней (10 лет) с даты начала размещения.

Напомним, Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург) — российское предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. Сейчас УОМЗ находится под санкциями Евросоюза и Японии.

Диана Сунагатуллина

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