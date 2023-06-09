На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и шквалистого ветра

На Кубани объявили штормовое предупреждение по прогнозу о сильных ливнях, грозе, граде и шквалистом усилении ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Экстремальные погодные условия ожидаются в крае в период с 9 по 12 июля. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, а на водоемах бассейна реки Кубань ожидается подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок. В зоне риска находятся Мостовский, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Апшеронский, Туапсинский районы и Геленджик.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра»,— говорится в сообщении.

Накануне прошедшие проливные дожди стали причиной подтопления дворов и домов в нескольких районах края. Наибольший вред был нанесен домохозяйствам в Лабинском и Мостовском муниципалитетах.

Анастасия Донскова

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